Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
Бензин в Крыму можно купить на 130 автозаправках
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму утром во вторник купить бензин можно на 130 АЗС, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram и приложил перечень адресов заправок.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПеречень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПеречень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.