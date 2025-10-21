https://crimea.ria.ru/20251021/benzin-v-krymu-est-na-130-zapravkakh---adresa-1150320467.html

Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса

В Крыму утром во вторник купить бензин можно на 130 АЗС, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму утром во вторник купить бензин можно на 130 АЗС, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

