Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса - РИА Новости Крым, 21.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251021/benzin-v-krymu-est-na-130-zapravkakh---adresa-1150320467.html
Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
В Крыму утром во вторник купить бензин можно на 130 АЗС, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T08:12
2025-10-21T08:12
бензин
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
крым
Новости
бензин, топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, транспорт
Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса

Бензин в Крыму можно купить на 130 автозаправках

08:12 21.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму утром во вторник купить бензин можно на 130 АЗС, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал он в Telegram и приложил перечень адресов заправок.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПеречень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПеречень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Перечень АЗС с бензином в Крыму на 21 октября 2025 года
Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно на портале крымского правительства и сайте Минтопэнерго Крыма.
Как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
БензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаТранспорт
 
