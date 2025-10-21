https://crimea.ria.ru/20251021/aeroport-krasnodara-zakryt-dlya-poletov-1150338987.html
Аэропорт Краснодара временно закрыт для полетов
Аэропорт Краснодара временно закрыт для полетов
Аэропорт Краснодара вечером во вторник временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара вечером во вторник временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация.В ведомстве напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации.С 13 сентября по 13 октября услугами аэропорта Краснодара воспользовались 101 834 пассажира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты – Росавиация
23:00 21.10.2025 (обновлено: 23:01 21.10.2025)