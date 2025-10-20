Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/vtb-predupredit-klientov-o-vkhode-v-onlayn-bank-s-neznakomykh-ustroystv-1150303558.html
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств - РИА Новости Крым, 20.10.2025
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T12:55
2025-10-20T12:47
втб
мошенничество
банк
новости
финансы
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132591339_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_ab560fed45f7d008f8be5849cfc7fc6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка.Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к приложению получили мошенники.В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" в "ВТБ Онлайн" или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.Помимо этого, при подозрении на мошенническую операцию клиенты финансовой организации могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR-коду в банкомате и другие операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132591339_408:0:2928:1890_1920x0_80_0_0_24dd864c5f3fe1f657c2eead466be338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, мошенничество, банк, новости, финансы, кибербезопасность

ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

12:55 20.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка.
Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к приложению получили мошенники.
В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" в "ВТБ Онлайн" или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.
Помимо этого, при подозрении на мошенническую операцию клиенты финансовой организации могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR-коду в банкомате и другие операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБМошенничествоБанкНовостиФинансыКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
13:12Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
12:55ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
12:46Российские военные освободили Ленино в ДНР
12:25Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
12:07Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
10:27В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
10:15ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье 0:56
10:07Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено
10:05Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
09:51В Севастополе возобновили работу катера и паромы
09:37В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
09:28Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
Лента новостейМолния