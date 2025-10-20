https://crimea.ria.ru/20251020/vtb-predupredit-klientov-o-vkhode-v-onlayn-bank-s-neznakomykh-ustroystv-1150303558.html

ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Клиенты ВТБ станут получать СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт "ВТБ Онлайн" с любого устройства, сообщает пресс-служба банка.Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к приложению получили мошенники.В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" в "ВТБ Онлайн" или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.Помимо этого, при подозрении на мошенническую операцию клиенты финансовой организации могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR-коду в банкомате и другие операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

