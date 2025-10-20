https://crimea.ria.ru/20251020/vmesto-raket--zhaloby-kak-proshla-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-1150316184.html

Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского

Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским больше говорил о своем недовольстве решением Нобелевского... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T17:56

2025-10-20T17:56

2025-10-20T18:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским больше говорил о своем недовольстве решением Нобелевского комитета, чем о вопросах международной повестки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.Дональд Трамп накануне принял в Белом доме Владимира Зеленского. Глава киевского режима пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной часов, а затем общался с журналистами. Прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречал никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, но встреча с Трампом началась с опозданием, президент США не спешил завершать предыдущее мероприятие.Как отмечает издание, встреча состоялась 17 октября в Вашингтоне. По данным телеканала CNN, разговор между лидерами прошел в открытой и прямой манере. В ходе беседы Трамп ясно дал понять, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.При этом, по словам одного из собеседников Washington Post, американский лидер большую часть времени уделил собственным переживаниям по поводу того, что не получил Нобелевскую премию мира, а не Зеленскому.Ранее Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Дональд Трамп также был среди номинантов, однако награды не получил.В Белом доме заявили, что решение комитета показало, что для него политика важнее самого мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликтаРоссии и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - ТрампТрамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины

