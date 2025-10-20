https://crimea.ria.ru/20251020/v-yalte-dvoe-podrostkov-ukrali-moped-u-pensionera-1150312668.html
МВД: в Ялте двое подростков украли мопед у 57-летнего местного жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы.
По данным пресс-службы, 57-летний потерпевший принес заявление в полицию и пояснил, что накануне вечером припарковал транспортное средство возле собственного дома, но утром обнаружил его исчезновение. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Двоих 17-летних подозреваемых оперативно установили.
"Подростки признали свою вину и пояснили, что искали подходящую цель, обходя улицы населенного пункта в вечернее время. Обнаружив во дворе многоквартирного дома мопед, молодые люди решили воспользоваться ситуацией и похитили транспортное средство", - говорится в сообщении.
Теперь родители юных злоумышленников получили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а сами фигуранты – уголовное дело по статье о краже. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
