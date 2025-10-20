https://crimea.ria.ru/20251020/v-yalte-dvoe-podrostkov-ukrali-moped-u-pensionera-1150312668.html

В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера

В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера - РИА Новости Крым, 20.10.2025

В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера

В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы. РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T21:41

2025-10-20T21:41

2025-10-20T16:32

новости крыма

ялта

происшествия

кража

крым

мвд по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы.По данным пресс-службы, 57-летний потерпевший принес заявление в полицию и пояснил, что накануне вечером припарковал транспортное средство возле собственного дома, но утром обнаружил его исчезновение. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Двоих 17-летних подозреваемых оперативно установили.Теперь родители юных злоумышленников получили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а сами фигуранты – уголовное дело по статье о краже. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угоны, хищения и наркотики: подростковая преступность в Крыму14-летний подросток украл и сжег мотоцикл в СевастополеКрымчанин привлек младшего брата к кражам и угонам и "загремел" на 5 лет

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, происшествия, кража, крым, мвд по республике крым