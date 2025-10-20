Рейтинг@Mail.ru
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T21:41
2025-10-20T16:32
новости крыма
ялта
происшествия
кража
крым
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы.По данным пресс-службы, 57-летний потерпевший принес заявление в полицию и пояснил, что накануне вечером припарковал транспортное средство возле собственного дома, но утром обнаружил его исчезновение. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Двоих 17-летних подозреваемых оперативно установили.
ялта
крым
новости крыма, ялта, происшествия, кража, крым, мвд по республике крым
В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера

МВД: в Ялте двое подростков украли мопед у 57-летнего местного жителя

21:41 20.10.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера. Как сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму, теперь юношам грозит по пять лет лишения свободы.
По данным пресс-службы, 57-летний потерпевший принес заявление в полицию и пояснил, что накануне вечером припарковал транспортное средство возле собственного дома, но утром обнаружил его исчезновение. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. Двоих 17-летних подозреваемых оперативно установили.

"Подростки признали свою вину и пояснили, что искали подходящую цель, обходя улицы населенного пункта в вечернее время. Обнаружив во дворе многоквартирного дома мопед, молодые люди решили воспользоваться ситуацией и похитили транспортное средство", - говорится в сообщении.

Теперь родители юных злоумышленников получили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а сами фигуранты – уголовное дело по статье о краже. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Новости КрымаЯлтаПроисшествияКражаКрымМВД по Республике Крым
 
