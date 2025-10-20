В Симферополе переехала поликлиника №3

Рейтинг@Mail.ru
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/11/1122394932_0:225:3092:1964_1920x0_80_0_0_d570da895f313cd29ce1633c931bf4fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты. График работы специалистов остался прежний. А минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты. "На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования", - добавили в ведомстве.
симферополь, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, здоровье
11:11 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.

"С 20 октября 2025 года структурное подразделение ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3", ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка - ред.)",- говорится в сообщении.

Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.
График работы специалистов остался прежний.
А минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты.
"На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования", - добавили в ведомстве.
