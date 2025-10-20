https://crimea.ria.ru/20251020/v-simferopole-pereekhala-poliklinika-3-1150301731.html

В Симферополе переехала поликлиника №3

С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты. График работы специалистов остался прежний. А минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты. "На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования", - добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

