В Симферополе переехала поликлиника №3
С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма. РИА Новости Крым, 20.10.2025
Симферопольская поликлиника №3 сменила адрес
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. С 20 октября Симферопольская поликлиника №3 будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
"С 20 октября 2025 года структурное подразделение ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника №3", ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка - ред.)",- говорится в сообщении.
Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты – невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.
График работы специалистов остался прежний.
А минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты.
"На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования", - добавили в ведомстве.
