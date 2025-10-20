https://crimea.ria.ru/20251020/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150312764.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T16:25
2025-10-20T16:25
2025-10-20T16:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
16:25 20.10.2025