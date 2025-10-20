https://crimea.ria.ru/20251020/v-sevastopole-vozobnovili-rabotu-katera-i-paromy-1150299947.html

В Севастополе возобновили работу катера и паромы

В Севастополе возобновили работу катера и паромы, остановленные в понедельник рано утром из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили работу катера и паромы, остановленные в понедельник рано утром из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение катеров и парома на Северную сторону было прекращено около 7 утра. Ограничение продлилось 2 часа 40 минут, после чего морской транспорт вновь вернулся к работе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

