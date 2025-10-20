Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
В Севастополе гражданин Турции устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T18:09
2025-10-20T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе гражданин Турции устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции города.По данным правоохранителей, авария произошла 20 октября в 15:51 минуту на первом километре автодороги "Севастополь – порт "Бухта Камышовая". 50-летний гражданин Турции за рулем Cherry врезался в попутную Kia Rio. От удара Kia отбросило на "встречку", где он столкнулся с тремя встречными авто – Mercedes Sprinter, Kia Seed и "Лада". Отечественный автомобиль перевернулся.Госавтоинспекторы регулируют движение на месте аварии, по факту ДТП проводится проверка.
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто

Госавтоинспекция: в Севастополе иностранец устроил ДТП с участием пяти автомобилей

18:09 20.10.2025 (обновлено: 18:10 20.10.2025)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе гражданин Турции устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным правоохранителей, авария произошла 20 октября в 15:51 минуту на первом километре автодороги "Севастополь – порт "Бухта Камышовая". 50-летний гражданин Турции за рулем Cherry врезался в попутную Kia Rio. От удара Kia отбросило на "встречку", где он столкнулся с тремя встречными авто – Mercedes Sprinter, Kia Seed и "Лада". Отечественный автомобиль перевернулся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия повреждены пять транспортных средств, никто из участников дорожной аварии не пострадал. Состояние опьянения у водителей не установлено", - уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекторы регулируют движение на месте аварии, по факту ДТП проводится проверка.
