https://crimea.ria.ru/20251020/v-sevastopole-inostranets-ustroil-massovoe-dtp-s-pyatyu-avto-1150316353.html
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
В Севастополе гражданин Турции устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T18:09
2025-10-20T18:09
2025-10-20T18:10
дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости
новости севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150316069_0:192:1389:973_1920x0_80_0_0_e11223fffe993050e9872bd19310f675.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе гражданин Турции устроил ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции города.По данным правоохранителей, авария произошла 20 октября в 15:51 минуту на первом километре автодороги "Севастополь – порт "Бухта Камышовая". 50-летний гражданин Турции за рулем Cherry врезался в попутную Kia Rio. От удара Kia отбросило на "встречку", где он столкнулся с тремя встречными авто – Mercedes Sprinter, Kia Seed и "Лада". Отечественный автомобиль перевернулся.Госавтоинспекторы регулируют движение на месте аварии, по факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человекаВ Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в деревоВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150316069_87:0:1388:976_1920x0_80_0_0_4ec74c24c72c55453729ce759dd7fe3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости, новости севастополя, происшествия
В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
Госавтоинспекция: в Севастополе иностранец устроил ДТП с участием пяти автомобилей
18:09 20.10.2025 (обновлено: 18:10 20.10.2025)