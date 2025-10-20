https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-startoval-proekt-geroi-rossii--gordost-kryma-1150309566.html
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма" - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и... РИА Новости Крым, 20.10.2025
сергей аксенов
крым
новости крыма
школа
образование в крыму и севастополе
патриотическое воспитание
герои сво
великая отечественная война
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
крым
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
"Гордость Крыма": в школах Крыма расскажут о героях Великой Отечественной войны и СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
"Сегодня на базе средней общеобразовательной школы – детского сада № 36 в Симферополе стартовал проект "Герои России – гордость Крыма". Это действительно знаковое, уникальное событие и важный шаг в развитии системы патриотического воспитания", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как пояснил глава региона, проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Он затронет все школы республики.
"Постоянные экспозиции, увековечивающие память уроженцев и защитников Крыма, планируется организовать повсеместно. Рядом с фотографией каждого воина будет размещен QR-код, отсканировав который, ученики смогут мгновенно попасть на страницу с расширенной биографией героя", – сообщил глава республики.
По его мнению, это поможет молодежи ощутить личную причастность к истории государства и личную ответственность за его судьбу, а также станет очередным актом поддержки президента и воинов, исполняющих свой долг на передовой.
