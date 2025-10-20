https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-startoval-proekt-geroi-rossii--gordost-kryma-1150309566.html

В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"

2025-10-20T14:26

сергей аксенов

крым

новости крыма

школа

образование в крыму и севастополе

патриотическое воспитание

герои сво

великая отечественная война

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.Как пояснил глава региона, проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Он затронет все школы республики."Постоянные экспозиции, увековечивающие память уроженцев и защитников Крыма, планируется организовать повсеместно. Рядом с фотографией каждого воина будет размещен QR-код, отсканировав который, ученики смогут мгновенно попасть на страницу с расширенной биографией героя", – сообщил глава республики.По его мнению, это поможет молодежи ощутить личную причастность к истории государства и личную ответственность за его судьбу, а также станет очередным актом поддержки президента и воинов, исполняющих свой долг на передовой.

