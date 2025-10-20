Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма" - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма" - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T14:26
2025-10-20T14:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.Как пояснил глава региона, проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Он затронет все школы республики."Постоянные экспозиции, увековечивающие память уроженцев и защитников Крыма, планируется организовать повсеместно. Рядом с фотографией каждого воина будет размещен QR-код, отсканировав который, ученики смогут мгновенно попасть на страницу с расширенной биографией героя", – сообщил глава республики.По его мнению, это поможет молодежи ощутить личную причастность к истории государства и личную ответственность за его судьбу, а также станет очередным актом поддержки президента и воинов, исполняющих свой долг на передовой.
крым
сергей аксенов, крым, новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, патриотическое воспитание, герои сво, великая отечественная война
В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"

"Гордость Крыма": в школах Крыма расскажут о героях Великой Отечественной войны и СВО

14:26 20.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
В Крыму стартовал проект Герои России – гордость Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма", в рамках которого в школах республики появятся экспозиции о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Об этом сообщил в понедельник глава региона Сергей Аксенов.
"Сегодня на базе средней общеобразовательной школы – детского сада № 36 в Симферополе стартовал проект "Герои России – гордость Крыма". Это действительно знаковое, уникальное событие и важный шаг в развитии системы патриотического воспитания", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Как пояснил глава региона, проект посвящен участникам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Он затронет все школы республики.
"Постоянные экспозиции, увековечивающие память уроженцев и защитников Крыма, планируется организовать повсеместно. Рядом с фотографией каждого воина будет размещен QR-код, отсканировав который, ученики смогут мгновенно попасть на страницу с расширенной биографией героя", – сообщил глава республики.
По его мнению, это поможет молодежи ощутить личную причастность к истории государства и личную ответственность за его судьбу, а также станет очередным актом поддержки президента и воинов, исполняющих свой долг на передовой.
