В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии - РИА Новости Крым, 20.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-sozdayut-turisticheskie-klastery-s-zabotoy-o-prirode-i-ekologii-1150203063.html
В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии
В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии
В Крыму развитие туристической и строительной отрасли идет в тесной связи с задачами по сохранению уникальной природы полуострова. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141480930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d24e1a1eadcea4a6d519ee59ad9746f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие туристической и строительной отрасли идет в тесной связи с задачами по сохранению уникальной природы полуострова. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель комитета Государственного Совета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.По его словам, ни один проект на территории региона не начинается без прохождения экологической экспертизы."Туризм, как ни странно, начинается со стройки. Но, прежде чем начать, необходимо пройти все экспертизы, в том числе экологическую. Только после этого выдаются разрешения. Поэтому ни одна стройка не начинается без участия экологов", – подчеркнул Коваленко.Он отметил, что в республике особое внимание уделяется тому, чтобы новые объекты органично вписывались в природный ландшафт.Одним из крупнейших проектов в этой сфере Коваленко назвал строительство туристического кластера между Саками и Евпаторией в рамках президентской программы "Пять морей"."Мы работаем над тем, чтобы этот объект не нанес ущерба природе. Напротив, он должен стать примером современного подхода: с очистными сооружениями, рациональным водоснабжением и экологичными архитектурными решениями", – добавил Коваленко.Он отметил, что особое внимание уделяется водным ресурсам полуострова. По словам председателя комитета, Крым традиционно испытывает дефицит пресной воды, и власти предпринимают комплексные меры для решения этой проблемы.Кроме того, в республике активно обновляется система водоснабжения. Замена изношенных трубопроводов позволяет значительно сократить потери воды."Иногда потери достигают 70%. После замены труб экономия составляет до 40%. Это колоссальный результат", – отметил Коваленко.И подчеркнул, что работы по этим направлениям уже активно ведутся: трубы меняют, механизмы очистки водохранилищ прорабатывают, средства изыскивают.
В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии

Развитие туризма Крыма возможно только при сохранении природного баланса – власти

09:01 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие туристической и строительной отрасли идет в тесной связи с задачами по сохранению уникальной природы полуострова. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель комитета Государственного Совета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
По его словам, ни один проект на территории региона не начинается без прохождения экологической экспертизы.
"Туризм, как ни странно, начинается со стройки. Но, прежде чем начать, необходимо пройти все экспертизы, в том числе экологическую. Только после этого выдаются разрешения. Поэтому ни одна стройка не начинается без участия экологов", – подчеркнул Коваленко.
Он отметил, что в республике особое внимание уделяется тому, чтобы новые объекты органично вписывались в природный ландшафт.
"Мы стараемся вписать проекты в нашу природу – горы, леса, моря, озера. Задача строителей – сделать так, чтобы объект не нарушал природную гармонию, а дополнял ее", – сказал парламентарий.
Одним из крупнейших проектов в этой сфере Коваленко назвал строительство туристического кластера между Саками и Евпаторией в рамках президентской программы "Пять морей".
"Мы работаем над тем, чтобы этот объект не нанес ущерба природе. Напротив, он должен стать примером современного подхода: с очистными сооружениями, рациональным водоснабжением и экологичными архитектурными решениями", – добавил Коваленко.
Он отметил, что особое внимание уделяется водным ресурсам полуострова. По словам председателя комитета, Крым традиционно испытывает дефицит пресной воды, и власти предпринимают комплексные меры для решения этой проблемы.
"Разработаны мероприятия по очистке водохранилищ, установке улавливателей талых и дождевых вод в горных районах. Мы также рассматриваем возможность возобновления работы Камыш-Бурунской опреснительной станции. Представители Ростехнадзора уже проводят обследование оборудования", – сообщил он.
Кроме того, в республике активно обновляется система водоснабжения. Замена изношенных трубопроводов позволяет значительно сократить потери воды.
"Иногда потери достигают 70%. После замены труб экономия составляет до 40%. Это колоссальный результат", – отметил Коваленко.
И подчеркнул, что работы по этим направлениям уже активно ведутся: трубы меняют, механизмы очистки водохранилищ прорабатывают, средства изыскивают.
