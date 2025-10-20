https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-primut-novyy-zakon-o-zhile-dlya-repatriantov-1150308271.html

В Крыму примут новый закон о жилье для репатриантов

2025-10-20T19:15

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_157b234de2b4664ade9ec60e37a0d372.jpg

Эдип Гафаров - о новом законе о жилье для репатриантов Эдип Гафаров - о новом законе о жилье для репатриантов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма 29 октября рассмотрит законопроект, принятие которого позволит возобновить остановленное в 2014 году формирование очереди на получение квартир репатриантами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.По словам Гафарова, до возвращения Крыма в состав России репатрианты обеспечивались в регионе жильем по украинскому законодательству начиная с 1991 года в рамках соответствующей программы.С переходом в юрисдикцию РФ и строительство, и процесс предоставления квартир шли еще интенсивнее, однако на жилплощадь могли рассчитывать лишь те, кто встал в очередь до 2014 года, подчеркнул он."После 2014 года на квартирный учет не принимали по тому законодательству... И нам прокуратура сделала замечание, написала представление, чтобы мы привели в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вот мы долгое время работали над этим вопросом, и вот в четверг провели заседание комитета – мы его (законопроект – ред.) будем рекомендовать в первом чтении на сессию, которая пройдет 29 октября", – сказал Гафаров.Таким образом, по словам Гафарова, с принятием закона, процесс формирования очереди возобновится.В результате очередь на получение жилья, в которой сегодня стоят 1,5 тысячи семей репатриантов, может вырасти вдвое, считает Гафаров."Я думаю, сильно не поменяется. Примерно на тысячу – полторы может поменяться. Потому что мы в этом направлении уже работаем давно", – сказал он.По словам Гафарова, федеральной целевой программой после 2014 года было запланировано строительство 1800 квартир для репатриантов, "и все, что было запланировано – выполняется"."В 2014 году на 1 января на квартирной очереди в республике Крым состояло 7 400 семей... Отдельная программа была принята в 2014-2015 году. Потом мы провели ревизию очередности – получилось 6 400. Потом – 3,5 тысячи. И в связи с тем, что все эти одиннадцать лет обеспечиваем квартирами, сегодня очередность уменьшилась примерно до полутора тысяч человек", – сказал Гафаров.Он отметил, что всего две недели назад 72 квартиры были сданы в эксплуатацию в Джанкое, ранее 72 квартиры сдали в Саках, а "буквально в течение месяца должны заселиться" 168 семей в новый многоквартирный дом, построенный в Бахчисарае."Поэтому те, кто состоит на квартирном учете, они обязательно получат (жилье – ред.). Кстати, у нас 284 массива компактного проживания в Крыму было и есть. И еще кроме того, что я назвал вот эти объекты, строятся инфраструктурные объекты. Это дороги, газ, водопровод, канализация и так далее", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов

2025

