В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T09:37
2025-10-20T09:37
2025-10-20T09:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Шевченко около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.На пожаре были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 14 человек личного состава и 3 единицы техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
В Анапе из-за ночного пожара в гостинице эвакуированы 15 человек
09:37 20.10.2025 (обновлено: 09:39 20.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел на улице Шевченко около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.
"По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже 5-этажного жилого дома на площади 40 кв.м. В 02:46 пожар был локализован, в 03:16 - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
На пожаре были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.
Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 14 человек личного состава и 3 единицы техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.
