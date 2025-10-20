https://crimea.ria.ru/20251020/v-anape-nochyu-zagorelas-gostinitsa--1150299771.html

В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Шевченко около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.На пожаре были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 14 человек личного состава и 3 единицы техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

