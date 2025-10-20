Рейтинг@Mail.ru
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/v-anape-nochyu-zagorelas-gostinitsa--1150299771.html
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T09:37
2025-10-20T09:39
новости
краснодарский край
происшествия
пожар
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150299114_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c9573cc309461a1873fb45d58ce05a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел на улице Шевченко около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.На пожаре были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 14 человек личного состава и 3 единицы техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150299114_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e0f5a5484275b8a3104131004d5807b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, происшествия, пожар, анапа
В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек

В Анапе из-за ночного пожара в гостинице эвакуированы 15 человек

09:37 20.10.2025 (обновлено: 09:39 20.10.2025)
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю МЧС России потушили пожар в гостинице Анапы
 МЧС России потушили пожар в гостинице Анапы
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Пожар произошел в ночь на понедельник в гостинице Анапы, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел на улице Шевченко около двух часов ночи. К месту происшествия оперативно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.
"По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в цокольном этаже 5-этажного жилого дома на площади 40 кв.м. В 02:46 пожар был локализован, в 03:16 - полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
На пожаре были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.
Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 14 человек личного состава и 3 единицы техники. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКраснодарский крайПроисшествияПожарАнапа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
10:27В Алуште мужчина упал с опорной стены в четырехметровый колодец
10:15ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье 0:56
10:07Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено
10:05Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
09:51В Севастополе возобновили работу катера и паромы
09:37В Анапе ночью загорелась гостиница - эвакуированы 15 человек
09:28Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"
09:01В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологии
08:47Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
08:28Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО
08:13В Крыму увеличили лимит продажи бензина в одни руки
08:06Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
07:56"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе
07:38В Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторов
07:17Над Крымом сбили вражеские беспилотники
07:14Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Лента новостейМолния