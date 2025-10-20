https://crimea.ria.ru/20251020/tsena-na-benzin-ai-92-opyat-pobila-rekord-1150315776.html

Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.Так, бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день подорожал на 0,08 % - до 74,336 тысячи рублей за тонну. Таким образом, цена бензина Аи-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год.При этом цена на Аи-95 снизилась до 79,622 рублей за тонну (-0,51%).Летнее дизельное топливо, согласно данным торгов, подешевело на 6,76%, теперь его цена 64,939 тысяч рублей за тонну, межсезонное — на 5,04%, до 63,69 тысяч рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,2%, до 77,709 рублей за тонну.В понедельник председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Также на заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаНа Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗСФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

