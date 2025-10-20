Рейтинг@Mail.ru
Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/tsena-na-benzin-ai-92-opyat-pobila-rekord-1150315776.html
Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд
Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T17:41
2025-10-20T17:41
бензин
цены в крыму
топливо
дизельное топливо
россия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.Так, бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день подорожал на 0,08 % - до 74,336 тысячи рублей за тонну. Таким образом, цена бензина Аи-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год.При этом цена на Аи-95 снизилась до 79,622 рублей за тонну (-0,51%).Летнее дизельное топливо, согласно данным торгов, подешевело на 6,76%, теперь его цена 64,939 тысяч рублей за тонну, межсезонное — на 5,04%, до 63,69 тысяч рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,2%, до 77,709 рублей за тонну.В понедельник председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Также на заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаНа Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗСФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, цены в крыму, топливо, дизельное топливо, россия, экономика, новости
Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже достигла выросла до 74, 336 рублей за тонну

17:41 20.10.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь побила рекорд в понедельник, перевалов за отметку в 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день подорожал на 0,08 % - до 74,336 тысячи рублей за тонну. Таким образом, цена бензина Аи-92 на бирже побила рекорд в 15-й раз за год.
При этом цена на Аи-95 снизилась до 79,622 рублей за тонну (-0,51%).
Летнее дизельное топливо, согласно данным торгов, подешевело на 6,76%, теперь его цена 64,939 тысяч рублей за тонну, межсезонное — на 5,04%, до 63,69 тысяч рублей за тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,2%, до 77,709 рублей за тонну.
В понедельник председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров на машину, также выросло число АЗС, где можно приобрести топливо. Также на заправочных станция Севастополя топливо есть в полном объеме, ситуация стабилизирована. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
На Кубани наладили поставки топлива на крупные сетевые АЗС
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
 
БензинЦены в КрымуТопливоДизельное топливоРоссияЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
17:56Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского
17:41Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд
17:27В Крыму собирают уникальный урожай винограда
17:06Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
16:52Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти
16:35Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
16:25В Севастополе закрыли рейд
16:18На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
15:09Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
14:45В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
14:26В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
Лента новостейМолния