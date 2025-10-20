https://crimea.ria.ru/20251020/ssha-raspolagayut-sekretnymi-vooruzheniyami---tramp-1150317414.html
США располагают секретными вооружениями - Трамп
США располагают секретными вооружениями - Трамп - РИА Новости Крым, 20.10.2025
США располагают секретными вооружениями - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают". РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T19:31
2025-10-20T19:31
2025-10-20T19:31
дональд трамп
оружие
сша
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143849833_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_e904c617fb1b71f10320b1404cf56aa0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".Также он заявил, что не верит в победу Украины в конфликте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251010/putin-anonsiroval-poyavlenie-novogo-oruzhiya-u-rossii-1150108896.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143849833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccd3d8396c92863ebb03b31b97ac6924.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, оружие, сша, новости, в мире
США располагают секретными вооружениями - Трамп
Трамп: США располагают вооружениями, о которых многие даже не знают