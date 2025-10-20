Рейтинг@Mail.ru
США располагают секретными вооружениями - Трамп - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/ssha-raspolagayut-sekretnymi-vooruzheniyami---tramp-1150317414.html
США располагают секретными вооружениями - Трамп
США располагают секретными вооружениями - Трамп - РИА Новости Крым, 20.10.2025
США располагают секретными вооружениями - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают". РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T19:31
2025-10-20T19:31
дональд трамп
оружие
сша
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143849833_0:229:3072:1957_1920x0_80_0_0_e904c617fb1b71f10320b1404cf56aa0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".Также он заявил, что не верит в победу Украины в конфликте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251010/putin-anonsiroval-poyavlenie-novogo-oruzhiya-u-rossii-1150108896.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143849833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccd3d8396c92863ebb03b31b97ac6924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, оружие, сша, новости, в мире
США располагают секретными вооружениями - Трамп

Трамп: США располагают вооружениями, о которых многие даже не знают

19:31 20.10.2025
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости . Вера Голосова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".

"У нас есть оружие, о котором многие даже не знают... Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Также он заявил, что не верит в победу Украины в конфликте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе. - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 16:16
Путин анонсировал появление нового оружия у России
 
Дональд ТрампОружиеСШАНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Метеоры из хвоста кометы Галлея осветят небо над Крымом
19:31США располагают секретными вооружениями - Трамп
19:21Трамп: я не верю в победу Украины
19:15В Крыму примут новый закон о жилье для репатриантов
18:56Поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписание
18:44Встреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение
18:32Ученый назвал главные опасности для Черного моря
18:09В Севастополе иностранец устроил массовое ДТП с пятью авто
17:56Вместо ракет – жалобы: как прошла встреча Трампа и Зеленского
17:41Цена на бензин Аи-92 опять побила рекорд
17:27В Крыму собирают уникальный урожай винограда
17:06Житель Керчи получил заочный приговор за попытку убийства 18 лет назад
16:52Ситуация с топливом в Севастополе полностью стабилизирована - власти
16:35Более 80 тысяч детей получили выплаты в Севастополе
16:25В Севастополе закрыли рейд
16:18На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
Лента новостейМолния