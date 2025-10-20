Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Ленино в ДНР - РИА Новости Крым, 20.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251020/rossiyskie-voennye-osvobodili-lenino-v-dnr-1150303868.html
Российские военные освободили Ленино в ДНР
Российские военные освободили Ленино в ДНР - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Российские военные освободили Ленино в ДНР
Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, а до этого - еще два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за прошедшую неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта.
РИА Новости Крым
Новости
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, а до этого - еще два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.
Всего за прошедшую неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта.
