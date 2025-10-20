https://crimea.ria.ru/20251020/rossiyskie-voennye-osvobodili-lenino-v-dnr-1150303868.html

Российские военные освободили Ленино в ДНР

Российские военные освободили Ленино в ДНР - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Российские военные освободили Ленино в ДНР

20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль Ленино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР, а до этого - еще два населенных пункта в Харьковской области и один – в Днепропетровской.Всего за прошедшую неделю ВСУ были выбиты из восьми населенных пунктов на разных участках фронта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНРАрмия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской областиАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

