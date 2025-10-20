Рейтинг@Mail.ru
О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное - РИА Новости Крым, 20.10.2025
О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное
О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное - РИА Новости Крым, 20.10.2025
О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сделал ряд важных заявлений. Главные тезисы из интервью президента США – в... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сделал ряд важных заявлений. Главные тезисы из интервью президента США – в подборке РИА Новости Крым.О секретном американском оружииТак, Дональд Трамп заявил, что его страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".О поражении Украины в конфликтеТакже он признался, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Кроме того, он пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине"Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену", — заверил он.О сделке с Си ЦзиньпиномОтвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп сказал, что в его планы все еще входит встреча с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.О прекращении поставок запчастей для самолетов в КНРПри этом Трамп обозначил, что США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином."Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - приводит его слова РИА Новости.Также Трамп заявил, что Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%.О ненападении Китая на ТайваньКроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай не будет нападать на Тайвань.Ранее Трамп заявлял, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в четверг по итогам телефонного разговора с президентом РФ.По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в городе Севастополе, историка флота, капитана 1-го ранга запаса Сергея Горбачева, позиция России в части урегулирования конфликта на Украине неизменна и известна своими деталями, тогда как взгляд на урегулирование американской стороны требует конкретики, особенно после последних заявлений президента США Дональда Трампа.
дональд трамп, сша, белый дом, политика, новости
О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное

Заявления Трампа в Белом доме – главное

20:42 20.10.2025 (обновлено: 21:03 20.10.2025)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сделал ряд важных заявлений. Главные тезисы из интервью президента США – в подборке РИА Новости Крым.

О секретном американском оружии

Так, Дональд Трамп заявил, что его страна располагает передовыми вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".
"У нас есть оружие, о котором многие даже не знают... Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", — сказал Трамп.

О поражении Украины в конфликте

Также он признался, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
"Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что это случится, но они могут", — сказал Трамп.
Кроме того, он пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
"Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену", — заверил он.

О сделке с Си Цзиньпином

Отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп сказал, что в его планы все еще входит встреча с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.

"Через пару недель мы встретимся в Южной Корее и посмотрим, что можно сделать... Я ожидаю, что мы, вероятно, договоримся об очень справедливой сделке с председателем Си", - сказал он.

О прекращении поставок запчастей для самолетов в КНР

При этом Трамп обозначил, что США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - приводит его слова РИА Новости.
Также Трамп заявил, что Китай будет платить импортные пошлины в размере 155%.

О ненападении Китая на Тайвань

Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай не будет нападать на Тайвань.
"Думаю, мы будем очень хорошо ладить, когда речь идет о Тайване и других вопросах... я не думаю, что что-то случится", - сказал он.
Ранее Трамп заявлял, что разговор с российским лидером Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в четверг по итогам телефонного разговора с президентом РФ.
По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в городе Севастополе, историка флота, капитана 1-го ранга запаса Сергея Горбачева, позиция России в части урегулирования конфликта на Украине неизменна и известна своими деталями, тогда как взгляд на урегулирование американской стороны требует конкретики, особенно после последних заявлений президента США Дональда Трампа.
