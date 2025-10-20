https://crimea.ria.ru/20251020/nepogoda-ostanovila-katera-v-sevastopole-1150297062.html

Непогода остановила катера в Севастополе

Непогода остановила катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Непогода остановила катера в Севастополе

В Севастополе из-за ухудшения погоды не ходят катера на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды не ходят катера на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

