Непогода остановила катера в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Непогода остановила катера в Севастополе
В Севастополе из-за ухудшения погоды не ходят катера на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды не ходят катера на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Непогода остановила катера в Севастополе

07:01 20.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды не ходят катера на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Катера на линии "Радиогорка - Артбухта" приостанавливают работу из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
По данным крымского гидрометцентра, в городе сегодня без осадков, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
