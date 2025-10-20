Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Над Крымом сбили вражеские беспилотники
Над Крымом сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Над Крымом сбили вражеские беспилотники
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T07:17
2025-10-20T07:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, два дрона сбиты над территорией Брянской области, по одному – над Липецкой и Ульяновской областями.Как сообщалось, сутками ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили над регионами России 45 вражеских БПЛА, в том числе три – над территорией Крыма.
Над Крымом сбили вражеские беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, два дрона сбиты над территорией Брянской области, по одному – над Липецкой и Ульяновской областями.
Как сообщалось, сутками ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили над регионами России 45 вражеских БПЛА, в том числе три – над территорией Крыма.
