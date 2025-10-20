Над Крымом сбили вражеские беспилотники

https://crimea.ria.ru/20251020/nad-krymom-sbili-vrazheskie-bespilotniki-1150297414.html
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T07:17
2025-10-20T07:17
2025-10-20T07:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России, в том числе три – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, два дрона сбиты над территорией Брянской области, по одному – над Липецкой и Ульяновской областями.Как сообщалось, сутками ранее в ночь на воскресенье силы ПВО сбили над регионами России 45 вражеских БПЛА, в том числе три – над территорией Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
