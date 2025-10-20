https://crimea.ria.ru/20251020/na-trope-golitsyna-ubirayut-kamni-posle-obvala---dvizhenie-ogranicheno-1150312211.html
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено - РИА Новости Крым, 20.10.2025
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
Специалисты приступили к разбору завала после обвала камней в гроте на тропе Голицына. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T16:18
2025-10-20T16:18
2025-10-20T16:18
ольга (шевцова) славгородская
судак
минприроды крыма
новый свет
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150311858_330:169:1280:703_1920x0_80_0_0_fc3bdb850a7ac6cdd5ceb380ba60e626.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к разбору завала после обвала камней в гроте на тропе Голицына. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.По информации профильного министра, позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение."Напомню, обвал был вызван природными факторами, а именно — ливнями", - добавила Шевцова.Скала на тропе Голицына обвалилась11 октября, о чем сообщили в минприроды республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают туристические кластеры с заботой о природе и экологииВ Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
судак
новый свет
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150311858_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0f9ad413ee902dae93dbc557621b0a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга (шевцова) славгородская, судак, минприроды крыма, новый свет, крым, новости крыма
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
В Крыму ликвидируют последствия обвала скалы на маршруте "Тропа Голицина" - минприроды