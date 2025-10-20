Рейтинг@Mail.ru
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено - РИА Новости Крым, 20.10.2025
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено - РИА Новости Крым, 20.10.2025
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено
Специалисты приступили к разбору завала после обвала камней в гроте на тропе Голицына. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T16:18
2025-10-20T16:18
ольга (шевцова) славгородская
судак
минприроды крыма
новый свет
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150311858_330:169:1280:703_1920x0_80_0_0_fc3bdb850a7ac6cdd5ceb380ba60e626.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к разбору завала после обвала камней в гроте на тропе Голицына. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.По информации профильного министра, позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение."Напомню, обвал был вызван природными факторами, а именно — ливнями", - добавила Шевцова.Скала на тропе Голицына обвалилась11 октября, о чем сообщили в минприроды республики.
судак
новый свет
крым
ольга (шевцова) славгородская, судак, минприроды крыма, новый свет, крым, новости крыма
На тропе Голицына убирают камни после обвала - движение ограничено

В Крыму ликвидируют последствия обвала скалы на маршруте "Тропа Голицина" - минприроды

16:18 20.10.2025
 
© ТГ-канал Ольга ШевцоваНа тропе Голицына убирают камни после обвала
На тропе Голицына убирают камни после обвала
© ТГ-канал Ольга Шевцова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к разбору завала после обвала камней в гроте на тропе Голицына. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова в своем Telegram-канале.
"Специалисты приступили к разбору завала и удалению свисающих камней", - написала она, обратив внимание жителей Крыма и туристов, что движение по маршруту ограничено.
По информации профильного министра, позже будет проведена оценка объемов восстановительных мероприятий и разработана проектно-сметная документация по восстановлению тропы. И только после этого специалисты начнут восстанавливать часть разрушенной тропы и устанавливать ограждение.
"Напомню, обвал был вызван природными факторами, а именно — ливнями", - добавила Шевцова.
Скала на тропе Голицына обвалилась11 октября, о чем сообщили в минприроды республики.
