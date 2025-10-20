https://crimea.ria.ru/20251020/morskoy-transport-sevastopolya-ne-menyaet-grafik-na-zimniy-period-1150312365.html

Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период

Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период

2025-10-20

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе будет курсировать по прежнему расписанию. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Он добавил, что особое внимание при подготовке к зиме уделили состоянию причалов, особенно тех, которые ранее пострадали от погодных условий. К примеру, причалы "Радиогорка" и на Михайловской батарее.Кроме того, по словам Парикина, в городе проектируются еще пять пристаней."Проектируем пять причалов, четыре из них – технические. Проектная документация готова, сейчас она проходит проверку и будет направлена на экспертизу. Планируем выйти из экспертизы в первом квартале следующего года", – сообщил Парикин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

