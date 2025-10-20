https://crimea.ria.ru/20251020/morskoy-transport-sevastopolya-ne-menyaet-grafik-na-zimniy-period-1150312365.html
Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе будет курсировать по прежнему расписанию. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.
"Паромы и катера продолжают работать по привычному графику – с 5 утра до полуночи. Это необходимо для обеспечения транспортной доступности жителей северной стороны города. Даже в зимний период сохраняется определенный спрос, поэтому полностью на зимнее расписание мы пока не перешли. Основные магистральные маршруты только к вечернему времени снизили количество машин", – отметил Парикин.
Он добавил, что особое внимание при подготовке к зиме уделили состоянию причалов, особенно тех, которые ранее пострадали от погодных условий. К примеру, причалы "Радиогорка" и на Михайловской батарее.
Кроме того, по словам Парикина, в городе проектируются еще пять пристаней.
"Проектируем пять причалов, четыре из них – технические. Проектная документация готова, сейчас она проходит проверку и будет направлена на экспертизу. Планируем выйти из экспертизы в первом квартале следующего года", – сообщил Парикин.
