Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период
Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период
Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период
Морской пассажирский транспорт в Севастополе будет курсировать по прежнему расписанию. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T20:45
2025-10-20T20:45
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе будет курсировать по прежнему расписанию. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.Он добавил, что особое внимание при подготовке к зиме уделили состоянию причалов, особенно тех, которые ранее пострадали от погодных условий. К примеру, причалы "Радиогорка" и на Михайловской батарее.Кроме того, по словам Парикина, в городе проектируются еще пять пристаней."Проектируем пять причалов, четыре из них – технические. Проектная документация готова, сейчас она проходит проверку и будет направлена на экспертизу. Планируем выйти из экспертизы в первом квартале следующего года", – сообщил Парикин.
Новости
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости крыма
Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период

Расписание движения морского транспорта в Севастополе на зимний период останется прежним

20:45 20.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе будет курсировать по прежнему расписанию. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил замгубернатора города Алексей Парикин.
"Паромы и катера продолжают работать по привычному графику – с 5 утра до полуночи. Это необходимо для обеспечения транспортной доступности жителей северной стороны города. Даже в зимний период сохраняется определенный спрос, поэтому полностью на зимнее расписание мы пока не перешли. Основные магистральные маршруты только к вечернему времени снизили количество машин", – отметил Парикин.
Он добавил, что особое внимание при подготовке к зиме уделили состоянию причалов, особенно тех, которые ранее пострадали от погодных условий. К примеру, причалы "Радиогорка" и на Михайловской батарее.
Кроме того, по словам Парикина, в городе проектируются еще пять пристаней.
"Проектируем пять причалов, четыре из них – технические. Проектная документация готова, сейчас она проходит проверку и будет направлена на экспертизу. Планируем выйти из экспертизы в первом квартале следующего года", – сообщил Парикин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаМорской транспортНовости Крыма
 
Лента новостейМолния