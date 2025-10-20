Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251020/krymskiy-most-seychas---dannye-na-utro-ponedelnika-1150297202.html
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T07:14
2025-10-20T07:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
тамань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7375cca6b039febe4f891d55e13154ba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0f/1136559367_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8e6a62fc34a9e837ad01adc679baa1df.jpg.webp
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника

Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон

07:14 20.10.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Очереди на Крымском мосту, Крым, Новости Крыма, Керчь, Тамань, Транспорт, Логистика
 
