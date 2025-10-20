https://crimea.ria.ru/20251020/krymskiy-most-seychas---dannye-na-utro-ponedelnika-1150297202.html
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Крымский мост сейчас - данные на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на...
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани утром в понедельник свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас свободен для проезда с обеих сторон