"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
В течение недели магнитных бурь на Земле не ожидается – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Череду магнитных бурь сменяет космическое затишье. Как сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в недельной перспективе риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми.
"Сообщаем о стабилизации геомагнитной обстановки после довольно нестабильной прошлой недели, сопровождавшейся сильными вспышками и давлением со стороны корональной дыры. В настоящий момент риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми", – сообщили в Лаборатории.
По данным ученых, давление со стороны корональной дыры, которое продлило период бурь, сейчас практически снято. Пока сохраняются умеренно повышенные скорости солнечного ветра, но для вывода магнитосферы Земли из равновесия они недостаточны.
"Сегодня до конца дня еще сохраняются небольшие вероятности слабых остаточных возмущений, но глобальной картины они уже изменить не должны. В данный момент на Солнце отсутствуют факторы, способные ухудшить геомагнитную обстановку на ближайшие 5-7 дней. В этой связи ожидается довольно продолжительное затишье", – сказано в сообщении.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
