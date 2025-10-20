https://crimea.ria.ru/20251020/kosmicheskiy-pereryv-kogda-na-zemlyu-pridut-novye-magnitnye-buri-1150301909.html

"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури

"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури - РИА Новости Крым, 20.10.2025

"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури

Череду магнитных бурь сменяет космическое затишье. Как сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T11:25

2025-10-20T11:25

2025-10-20T11:20

космос

магнитные бури

геомагнитный шторм

ран

солнце

вспышки на солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Череду магнитных бурь сменяет космическое затишье. Как сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в недельной перспективе риски воздействия на Землю крупных вспышек являются нулевыми.По данным ученых, давление со стороны корональной дыры, которое продлило период бурь, сейчас практически снято. Пока сохраняются умеренно повышенные скорости солнечного ветра, но для вывода магнитосферы Земли из равновесия они недостаточны.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотретьЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииВ этот день Космос узнал "Гагарина": из истории Крымской обсерватории

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, магнитные бури, геомагнитный шторм, ран, солнце, вспышки на солнце