Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"

Халатность или диверсия: как погиб линкор "Императрица Мария"

20 октября 1916 года, 109 лет назад, при загадочных обстоятельствах погиб новейший русский линкор "Императрица Мария". Жертвами катастрофы стали более 300... РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 20 октября 1916 года, 109 лет назад, при загадочных обстоятельствах погиб новейший русский линкор "Императрица Мария". Жертвами катастрофы стали более 300 человек, однако до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что послужило причиной взрыва на флагмане Черноморского флота.Линкор "Императрица Мария", названный в честь вдовствующей супруги Александра III Марии Федоровны, был первым из серии "русских дредноутов", заложенных перед Первой мировой войной по проектам известных корабельных инженеров Алексея Крылова и Ивана Бубнова.Строительство осуществлялось на частных верфях Русского судостроительного общества "Руссуд" в Николаеве. Компания получила контракт на строительство четырех дредноутов на общую сумму более 100 миллионов рублей: "Императрица Мария", "Императрица Екатерина Великая", "Император Александр III" и "Император Николай I"Первый из этой серии – линкор "Императрица Мария" – спущен на воду осенью 2013 года. Уже летом 1915 года дредноут после достройки, установки вооружений и приемки вступил в строй.Водоизмещение линкора доходило до 25 тысяч тонн, длина – 168 метров, ширина – 27 метров, осадка – 9 метров. Мощность четырех паровых турбин составляла 33 200 лошадиных сил, скорость хода – до 24 узлов. Толщина брони палуб, бортов, артиллерийских башен, боевой рубки доходила до 280 мм. Вооружение представляла артиллерия главного калибра (двенадцать 305-миллиметровых орудий в четырех трехорудийных башнях) и артиллерия противоминного калибра (двадцать 130-миллиметровых казематных пушек). Корабль имел 12 зенитных орудий и четыре подводных торпедных аппарата, мог брать на борт два гидросамолета. Экипаж линкора состоял из 1200 человек."Императрица Мария" стала флагманом Черноморского флота, которым командовал адмирал Александр Колчак.Оставшиеся в живых пытались тушить пожар, чтобы от огня не сдетонировали остающиеся на корабле запасы пороха и артиллерийские снаряды. Операцией по спасению выживших моряков руководил лично Колчак.Спустя почти час после первого взрыва линкор затонул. Прибывшая в Севастополь особая следственная комиссия провела расследование. Однако однозначного ответа на вопрос, почему произошел взрыв, следователи так и не дали, ограничившись перечислением возможных версий: самовозгорание пороха, халатность экипажа или рабочих в обращении с огнем, умышленная диверсия. В пользу последней версии свидетельствуют многие косвенные факты. Один из них – деятельность в России немецкого разведчика Виктора Вермана. Сотрудники Центрального архива ФСБ РФ изучив следственные материалы, пришли к выводу, что именно члены диверсионной группы Вермана разоблаченной в СССР в 1933 году, организовали взрыв линкора "Императрица Мария". После прихода немецких интервентов в 1918 году по представлению капитан-лейтенанта Клосса за самоотверженную разведывательно-диверсионную работу Верман был награжден Железным крестом II степени.В 1918 году корпус линкора подняли и отбуксировали в док. Его перевернули, осушили, выгрузили боеприпасы и сняли вооружение. Советская власть планировала восстановить корабль, но средств на это не нашлось. В 1927 году останки судна порезали на металлолом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

