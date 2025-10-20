https://crimea.ria.ru/20251020/fsb-predotvratila-terakt-v-administrativnom-zdanii-na-stavropole-1150300486.html
ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье
ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье - РИА Новости Крым, 20.10.2025
ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье
В Ставропольском крае задержан местный житель по подозрению к подготовке теракта в административном здании Георгиевска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T10:15
2025-10-20T10:15
2025-10-20T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан местный житель по подозрению к подготовке теракта в административном здании Георгиевска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.Силовиками задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта."Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени", – цитирует силовиков РИА Новости.В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ."Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в сообщении.Ранее директор ФСБ России Александр Бортников в рамках заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщал, что с начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращено 27 терактов, при этом число таких преступлений уменьшилось вдвое.По состоянию на август по всей России были предотвращены 172 теракта, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииГотовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцевВ ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного офицера Росгвардии
10:15 20.10.2025 (обновлено: 10:37 20.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан местный житель по подозрению к подготовке теракта в административном здании Георгиевска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Силовиками задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта.
"Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, посредством интернет-мессенджера Telegram добровольно установил контакт и вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации с целью последующего совершения преступления от ее имени", – цитирует силовиков РИА Новости.
По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения теракта – здание администрации Георгиевского муниципального округа. После чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), уточнили в ФСБ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты прекурсоры для сборки СВУ.
"Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в сообщении.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников в рамках заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщал, что с начала года в Северо-Кавказском федеральном округе предотвращено 27 терактов
, при этом число таких преступлений уменьшилось вдвое.
По состоянию на август по всей России были предотвращены 172 теракта
, в том числе девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете ранее.
