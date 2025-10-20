Рейтинг@Mail.ru
Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T15:23
2025-10-20T15:23
южный окружной военный суд
закон и право
правосудие
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ 4 февраля 2025 года. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу, уточнили в силовом ведомстве.
крым
южный окружной военный суд, закон и право, правосудие, крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, видео
Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд

Члены крымской ячейки международной террористической организации могут получить до 20 лет

15:23 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли в среде крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников", - рассказали в ФСБ.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ 4 февраля 2025 года. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу, уточнили в силовом ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры
В Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы
 
Южный окружной военный судЗакон и правоПравосудиеКрымУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
