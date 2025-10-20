https://crimea.ria.ru/20251020/delo-yacheyki-ideologov-vsemirnogo-khalifata-iz-kryma-peredano-v-sud-1150310813.html

Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд

Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд

20.10.2025

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ 4 февраля 2025 года. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу, уточнили в силовом ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы

