Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T15:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО) в Джанкойском районе. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ 4 февраля 2025 года. В отношении членов ячейки было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Материалы уголовного дела переданы в Южный окружной военный суд города Ростов-на-Дону для рассмотрения по существу, уточнили в силовом ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговорыВ Крыму накрыли ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы
Члены крымской ячейки международной террористической организации могут получить до 20 лет