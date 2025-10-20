Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251020/chislo-otravivshikhsya-edoy-v-ulan-ude-vyroslo-do-89-chelovek-1150296745.html
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек
Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии выросло с 49 до 89, 55 человек госпитализированы. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии выросло с 49 до 89, 55 человек госпитализированы. Об этом сообщила миинистр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Лудупова уточнила, что 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка. Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой. В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции (шаурма, онигири и ряд других наименований) одной из торговых сетей Бурятии. 36 пациентов были госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек

Число заболевших после употребления готовой еды в Бурятии выросло до 89 человек

06:34 20.10.2025
 
Инфекционная больница в Бурятии
Инфекционная больница в Бурятии
© Евгения Лудупова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии выросло с 49 до 89, 55 человек госпитализированы. Об этом сообщила миинистр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
"На 10:00 (по местному времени) зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей",- написала она в своем Telegram-канале.
Лудупова уточнила, что 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка. Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой.
В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции (шаурма, онигири и ряд других наименований) одной из торговых сетей Бурятии. 36 пациентов были госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.
