Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 89 человек

Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии выросло с 49 до 89, 55 человек госпитализированы. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Число заболевших кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой еды в Бурятии выросло с 49 до 89, 55 человек госпитализированы. Об этом сообщила миинистр здравоохранения республики Евгения Лудупова.Лудупова уточнила, что 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка. Состояние всех пострадавших стабильное. Один человек находится в реанимации с положительной динамикой. В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции (шаурма, онигири и ряд других наименований) одной из торговых сетей Бурятии. 36 пациентов были госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Первоначально у троих пациентов был подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

