Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251020/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-nachale-rabochey-nedeli-1150293546.html
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
Погоду в Крыму в понедельник будет определять тыловая часть антициклона. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-20T00:01
2025-10-19T21:48
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_077aa449f83d1ed2c2030cb36f76d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в понедельник будет определять тыловая часть антициклона. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +11...13.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251019/atmosfernye-kulbity-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1150254022.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_0550b661aa9ca8f9eaef86c0fe0cc779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели

Антициклон принесет в Крым небольшие дожди и ветер

00:01 20.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
Осень в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в понедельник будет определять тыловая часть антициклона. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.
"Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на побережье до +9, днем +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +11...13.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вчера, 19:54Радио "Спутник в Крыму"
Атмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделю
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
00:00Какой сегодня праздник: 20 октября
23:07Глава Sputnik Азербайджан вернулся в Москву после освобождения
22:12В Крыму сирота семь лет не может получить жилье
22:03Ограбление Лувра и бензин в Крыму: главное за день
21:45Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить
21:35Атака на Воронежскую область – женщина ранена при взрыве БПЛА
21:23В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
21:05Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру в воскресенья
20:47Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
20:32Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию
20:16Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
19:54Атмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделю
19:42В Крыму с понедельника бензин можно будет купить на 130 АЗС
19:36В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете
19:09Опыт современных конфликтов: в Таджикистане готовятся к учениям сил ОДКБ
18:50Утечка данных из мессенджера Max – фейк
18:40Атака на нефтебазу в Феодосии и Tomahawk для Киева: топ недели
18:29Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:15Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины
Лента новостейМолния