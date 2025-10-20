https://crimea.ria.ru/20251020/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-nachale-rabochey-nedeli-1150293546.html
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
Погоду в Крыму в понедельник будет определять тыловая часть антициклона. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-20T00:01
2025-10-20T00:01
2025-10-19T21:48
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_077aa449f83d1ed2c2030cb36f76d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в понедельник будет определять тыловая часть антициклона. Об этом сообщили республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +11...13.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +11...13.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут до +9, днем воздух прогреется до +14 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251019/atmosfernye-kulbity-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1150254022.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_0550b661aa9ca8f9eaef86c0fe0cc779.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в начале рабочей недели
Антициклон принесет в Крым небольшие дожди и ветер