Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа

В Севастополе мужчина перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Нарушитель заплатит штраф, его дело направлено в подразделение по делам... РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Нарушитель заплатит штраф, его дело направлено в подразделение по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована перевозка ребенка с грубейшим нарушением ПДД – малолетний пассажир ехал стоя в кузове пикапа. Водителя оперативно установили.В отношении нарушителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей."Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в деревоВ Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделюОпасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить

