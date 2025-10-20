Рейтинг@Mail.ru
Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
В Севастополе мужчина перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Нарушитель заплатит штраф, его дело направлено в подразделение по делам... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Нарушитель заплатит штраф, его дело направлено в подразделение по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована перевозка ребенка с грубейшим нарушением ПДД – малолетний пассажир ехал стоя в кузове пикапа. Водителя оперативно установили."Нерадивым перевозчиком оказался 52-летний местный житель, который рассказал, что его 4-летний сын по дороге с рынка упал в лужу и, чтобы не пачкать салон иномарки, он решил привезти его домой в кузове", – сказано в сообщении.В отношении нарушителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей."Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет", – добавили в сообщении.
новости севастополя, севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, дети, пдд (правила дорожного движения)
Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа

В Севастополе отец перевозил испачкавшегося малолетнего сына в кузове пикапа

13:22 20.10.2025
 
В Севастополе отец перевозил малолетнего сына в кузове пикапа
В Севастополе отец перевозил малолетнего сына в кузове пикапа
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина перевозил своего 4-летнего сына в кузове пикапа. Нарушитель заплатит штраф, его дело направлено в подразделение по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована перевозка ребенка с грубейшим нарушением ПДД – малолетний пассажир ехал стоя в кузове пикапа. Водителя оперативно установили.
"Нерадивым перевозчиком оказался 52-летний местный житель, который рассказал, что его 4-летний сын по дороге с рынка упал в лужу и, чтобы не пачкать салон иномарки, он решил привезти его домой в кузове", – сказано в сообщении.
В отношении нарушителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Ему придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
"Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет", – добавили в сообщении.
