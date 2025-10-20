https://crimea.ria.ru/20251020/avariynaya-posadka-samoleta-airbus--chto-izvestno-o-chp-v-pulkovo-1150297769.html

Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково

Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково

Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T08:06

2025-10-20T08:06

2025-10-20T08:06

аэропорт "пулково"

происшествия

самолет

авиация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 человека. Предварительной причиной инцидента стала неисправность шасси.Что известно о происшествии в петербургском аэропорту на данную минуту – в подборке РИА Новости Крым.Около 3:00 мск стало известно, что самолет Airbus А320 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Петербурга в Баку в 0:30, из-за технических проблем возвращается в аэропорт Пулково. Сообщается, что экипаж лайнера запросил немедленное возвращение в аэропорт вскоре после вылета.Самолет сделал несколько кругов над территорией Ленобласти, вырабатывая топливо, после чего пошел на посадку. Борт благополучно приземлился в 03:43, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.В 4:46 воздушная гавань возобновила в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку. Пассажиров рейса перевели в зал ожидания.По факту аварийной посадки лайнера Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК РФ, сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.Следователи проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт "пулково", происшествия, самолет, авиация, россия