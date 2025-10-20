https://crimea.ria.ru/20251020/avariynaya-posadka-samoleta-airbus--chto-izvestno-o-chp-v-pulkovo-1150297769.html
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T08:06
2025-10-20T08:06
2025-10-20T08:06
аэропорт "пулково"
происшествия
самолет
авиация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_ad1a8769b93062147a54ae9bfb68bae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 человека. Предварительной причиной инцидента стала неисправность шасси.Что известно о происшествии в петербургском аэропорту на данную минуту – в подборке РИА Новости Крым.Около 3:00 мск стало известно, что самолет Airbus А320 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Петербурга в Баку в 0:30, из-за технических проблем возвращается в аэропорт Пулково. Сообщается, что экипаж лайнера запросил немедленное возвращение в аэропорт вскоре после вылета.Самолет сделал несколько кругов над территорией Ленобласти, вырабатывая топливо, после чего пошел на посадку. Борт благополучно приземлился в 03:43, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.В 4:46 воздушная гавань возобновила в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку. Пассажиров рейса перевели в зал ожидания.По факту аварийной посадки лайнера Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК РФ, сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.Следователи проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111672/06/1116720631_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_77c8055873525784f25a2e9737b68418.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт "пулково", происшествия, самолет, авиация, россия
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
Причиной аварийной посадки борта Петербург-Баку в Пулково стала неисправность шасси – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 человека. Предварительной причиной инцидента стала неисправность шасси.
Что известно о происшествии в петербургском аэропорту на данную минуту – в подборке РИА Новости Крым.
Около 3:00 мск стало известно, что самолет Airbus А320 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Петербурга в Баку в 0:30, из-за технических проблем возвращается в аэропорт Пулково. Сообщается, что экипаж лайнера запросил немедленное возвращение в аэропорт вскоре после вылета.
"Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси", - пояснили в пресс-службе аэропорта.
Самолет сделал несколько кругов над территорией Ленобласти, вырабатывая топливо, после чего пошел на посадку. Борт благополучно приземлился в 03:43, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В 4:46 воздушная гавань возобновила в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку. Пассажиров рейса перевели в зал ожидания.
По факту аварийной посадки лайнера Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК РФ, сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.
"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят осмотр места происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.