Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково
Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы... РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аварийная посадка самолета Airbus – что известно о ЧП в Пулково

08:06 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Самолет Airbus А320, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 человека. Предварительной причиной инцидента стала неисправность шасси.
Что известно о происшествии в петербургском аэропорту на данную минуту – в подборке РИА Новости Крым.
Около 3:00 мск стало известно, что самолет Airbus А320 "Азербайджанских авиалиний", вылетевший из Петербурга в Баку в 0:30, из-за технических проблем возвращается в аэропорт Пулково. Сообщается, что экипаж лайнера запросил немедленное возвращение в аэропорт вскоре после вылета.
"Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси", - пояснили в пресс-службе аэропорта.
Самолет сделал несколько кругов над территорией Ленобласти, вырабатывая топливо, после чего пошел на посадку. Борт благополучно приземлился в 03:43, однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В 4:46 воздушная гавань возобновила в полном объеме обслуживание рейсов на взлет и посадку. Пассажиров рейса перевели в зал ожидания.
По факту аварийной посадки лайнера Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК РФ, сотрудники ведомства проводят доследственную проверку.
"Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи проводят осмотр места происшествия.
