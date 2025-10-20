https://crimea.ria.ru/20251020/armiya-rossii-razorvala-oboronu-vsu-vozle-novopavlovki-v-dnr--1150300236.html

Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР

Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР

Армия России разорвала многоуровневую линию обороны противника возле Новопавловки в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T10:05

2025-10-20T10:05

2025-10-20T10:05

россия

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

денис пушилин

вооруженные силы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458399_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_5b942f3b4c7f66783b45863e09e33114.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Армия России разорвала многоуровневую линию обороны противника возле Новопавловки в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин.По словам главы республики, в самом Красноармейске идут тяжелые бои, но российские войска продолжают продвижение в районе железнодорожного узла.Об освобождении Новопавловки в Минобороны заявили 15 октября. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Центр". Новопавловка была ключевой точкой украинской обороны между Красноармейском и Димитровом, успех ВС России создал предпосылки для изоляции этих городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОАрмия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской областиАрмия России освободила Плещеевку в ДНР

россия

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, денис пушилин, вооруженные силы россии, новости сво