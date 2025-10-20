https://crimea.ria.ru/20251020/armiya-rossii-razorvala-oboronu-vsu-vozle-novopavlovki-v-dnr--1150300236.html
Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Армия России разорвала оборону ВСУ возле Новопавловки в ДНР
2025-10-20
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Армия России разорвала многоуровневую линию обороны противника возле Новопавловки в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин.По словам главы республики, в самом Красноармейске идут тяжелые бои, но российские войска продолжают продвижение в районе железнодорожного узла.Об освобождении Новопавловки в Минобороны заявили 15 октября. Противник выбит из населенного пункта бойцами группировки "Центр". Новопавловка была ключевой точкой украинской обороны между Красноармейском и Димитровом, успех ВС России создал предпосылки для изоляции этих городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОАрмия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской областиАрмия России освободила Плещеевку в ДНР
