Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО
Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T08:28
2025-10-20T08:21
сергей аксенов
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
праздники и памятные даты
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150298412_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bab389e75c0e9be1d0a5c676da4d8a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками."Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества", - подчеркнул глава республики.20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.
сергей аксенов, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, крым
Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

Глава Крыма Аксенов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

08:28 20.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоенный связист
Военный связист
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.
"Сегодня личный состав войск связи успешно решает самые сложные задачи, образцово выполняет свой долг на фронтах специальной военной операции. Даже в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, наши связисты обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками.
"Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества", - подчеркнул глава республики.
20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.
Сергей АксеновНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииПраздники и памятные датыКрым
 
Лента новостейМолния