Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

2025-10-20T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками."Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества", - подчеркнул глава республики.20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.
"Сегодня личный состав войск связи успешно решает самые сложные задачи, образцово выполняет свой долг на фронтах специальной военной операции. Даже в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, наши связисты обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками.
"Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества", - подчеркнул глава республики.
20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.
