https://crimea.ria.ru/20251020/aksenov-otmetil-rol-voennykh-svyazistov-v-reshenii-zadach-svo-1150298523.html

Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную... РИА Новости Крым, 20.10.2025

2025-10-20T08:28

2025-10-20T08:28

2025-10-20T08:21

сергей аксенов

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

праздники и памятные даты

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/14/1150298412_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bab389e75c0e9be1d0a5c676da4d8a56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками."Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества", - подчеркнул глава республики.20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, крым