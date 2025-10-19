https://crimea.ria.ru/20251019/v-sevastopole-priostanovili-reysy-katerov-i-paromov-1150282375.html

В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов

В Севастополе утром в воскресенье закрыт рейд – остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в воскресенье закрыт рейд – остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. об этом сообщает городской департамент транспорта.Причины приостановки морского сообщения не называются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

