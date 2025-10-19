Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
Следственные органы проводят проверку по факту массовой драки школьников в селе Средний Егорлык Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T11:11
2025-10-19T11:11
ростовская область
происшествия
дети
новости
общество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту массовой драки школьников в селе Средний Егорлык Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что инцидент случался в одной из школ, где проходил спортивный турнир. На соревнование проехали участники из поселка Целина. Между двумя школьниками произошел конфликт, переросший в потасовку. По данным регионального главка МВД, в больницу попали подростки 15 и 16 лет.По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
ростовская область, происшествия, дети, новости, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку

В Ростовской области произошла массовая драка между школьниками – пострадали двое

11:11 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту массовой драки школьников в селе Средний Егорлык Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
Отмечается, что инцидент случался в одной из школ, где проходил спортивный турнир. На соревнование проехали участники из поселка Целина. Между двумя школьниками произошел конфликт, переросший в потасовку. По данным регионального главка МВД, в больницу попали подростки 15 и 16 лет.
"В соцмедиа сообщается, что в селе Средний Егорлык на территории школы подростки устроили массовую драку. Двух пострадавших госпитализировали", - сказано в сообщении.
По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
