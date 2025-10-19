https://crimea.ria.ru/20251019/v-rostovskoy-oblasti-shkolnye-sorevnovaniya-pererosli-v-massovuyu-draku-1150283583.html

В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку

В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку - РИА Новости Крым, 19.10.2025

В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку

Следственные органы проводят проверку по факту массовой драки школьников в селе Средний Егорлык Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T11:11

2025-10-19T11:11

2025-10-19T11:11

ростовская область

происшествия

дети

новости

общество

ск рф (следственный комитет российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121297428_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3e6ff1bcebf37ff2f762d791bc3dba90.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы проводят проверку по факту массовой драки школьников в селе Средний Егорлык Ростовской области, сообщает пресс-служба СК РФ.Отмечается, что инцидент случался в одной из школ, где проходил спортивный турнир. На соревнование проехали участники из поселка Целина. Между двумя школьниками произошел конфликт, переросший в потасовку. По данным регионального главка МВД, в больницу попали подростки 15 и 16 лет.По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подрались девочки-подростки – идет проверка Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении школьницы в Крыму В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, дети, новости, общество, ск рф (следственный комитет российской федерации)