В Крыму с понедельника бензин можно будет купить на 130 АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму будут работать 130 автозаправочных станций, а лимит продажи топлива увеличится до 30 литров в одни руки в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.Он также отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.До 19 октября включительно для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

