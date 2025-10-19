В Крыму с понедельника бензин можно будет купить на 130 АЗС

https://crimea.ria.ru/20251019/v-krymu-s-ponedelnika-budut-rabotat-130-azs-s-benzinom-1150293670.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму будут работать 130 автозаправочных станций, а лимит продажи топлива увеличится до 30 литров в одни руки в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.Он также отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.До 19 октября включительно для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
19:42 19.10.2025 (обновлено: 19:51 19.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. С понедельника в Крыму будут работать 130 автозаправочных станций, а лимит продажи топлива увеличится до 30 литров в одни руки в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.
Он также отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
До 19 октября включительно для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
