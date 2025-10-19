https://crimea.ria.ru/20251019/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1150289690.html
У Крымского моста начала расти очередь
2025-10-19T15:04
2025-10-19T15:04
2025-10-19T15:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации к 15:00.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение всего воскресенья проезд на досмотр перед Крымским мостом был свободен с обеих сторон.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
