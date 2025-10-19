Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края.
2025-10-19T15:04
2025-10-19T15:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации к 15:00.При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В течение всего воскресенья проезд на досмотр перед Крымским мостом был свободен с обеих сторон.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:04 19.10.2025 (обновлено: 15:05 19.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовался автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации к 15:00.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 83 транспортных средства", - говорится в сообщении.

При этом выезд из Крыма остается свободным – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
В течение всего воскресенья проезд на досмотр перед Крымским мостом был свободен с обеих сторон.
На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
