Три беспилотника сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удары были отражены в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о пожаре на одном из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге после атаки дрона ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

