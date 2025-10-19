https://crimea.ria.ru/20251019/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1150281524.html
Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над...
2025-10-19T07:26
2025-10-19T07:26
2025-10-19T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удары были отражены в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о пожаре на одном из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге после атаки дрона ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:26 19.10.2025 (обновлено: 07:34 19.10.2025)