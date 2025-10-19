Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251019/tri-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1150281524.html
Три беспилотника сбили над Крымом
Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Три беспилотника сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, удары были отражены в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября. Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о пожаре на одном из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге после атаки дрона ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
Новости
пво, крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, самарская область, саратовская область, ростовская область, воронежская область, брянская область, липецкая область, волгоградская область, оренбургская область, рязанская область, тверская область, тульская область, новости сво
Три беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили три беспилотника ВСУ

07:26 19.10.2025 (обновлено: 07:34 19.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России с воздуха. В течение ночи было сбито 45 вражеских БПЛА, в том числе три - над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, удары были отражены в период с 23:00 18 октября до 7:00 19 октября.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 беспилотников – над Самарской, 11 – над Саратовской, по пять – над Ростовской и Воронежской областями, три – над территорией Республики Крым, по два – над Брянской и Липецкой областями, по одному БПЛА сбили над территориями Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями", - сказано в сообщении.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о пожаре на одном из цехов газоперерабатывающего завода в Оренбурге после атаки дрона ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
