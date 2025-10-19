https://crimea.ria.ru/20251019/tramp-sdelal-zayavlenie-o-perspektive-znachitelnykh-poter-chasti-ukrainy-1150292906.html

Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины

19.10.2025

Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет". Так он оценил возможные территориальные потери Киева.Он также признал, что США не могут передать все свое оружие Украине, так как это может подвергнуть страну опасности. Глава Белого дома добавил, что все еще рассматривает вариант с передачей Киеву ракет Tomahawk, но вновь заявил, что против этого выступает российский лидер Владимир Путин, и что данный вид оружия Штатам нужен самим.Он также отметил, что существует "отличный потенциал для торговли" между Россией и США, поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине."Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сказал он.Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимНазвана самая большая выгода США от конфликта на Украине

