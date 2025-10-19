Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет". Так он оценил возможные... РИА Новости Крым, 19.10.2025
дональд трамп
сша
украина
россия
политика
внешняя политика
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет". Так он оценил возможные территориальные потери Киева.Он также признал, что США не могут передать все свое оружие Украине, так как это может подвергнуть страну опасности. Глава Белого дома добавил, что все еще рассматривает вариант с передачей Киеву ракет Tomahawk, но вновь заявил, что против этого выступает российский лидер Владимир Путин, и что данный вид оружия Штатам нужен самим.Он также отметил, что существует "отличный потенциал для торговли" между Россией и США, поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине."Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сказал он.Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимНазвана самая большая выгода США от конфликта на Украине
сша
украина
россия
Новости
дональд трамп, сша, украина, россия, политика, внешняя политика, в мире, новости
Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины

Конфликт на Украине завершится утратой Киевом территорий – Трамп

18:15 19.10.2025 (обновлено: 18:18 19.10.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет". Так он оценил возможные территориальные потери Киева.

"Он (президент России Владимир Путин - ред.) кое-что заберет. Я хочу сказать, что они сражались, и у него много собственности", - ответил Трамп на вопрос о том, открыта ли Россия к завершению конфликта на Украине без утраты значительной территории для Киева.

Он также признал, что США не могут передать все свое оружие Украине, так как это может подвергнуть страну опасности.
"Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты", - приводит его слова РИА Новости
Глава Белого дома добавил, что все еще рассматривает вариант с передачей Киеву ракет Tomahawk, но вновь заявил, что против этого выступает российский лидер Владимир Путин, и что данный вид оружия Штатам нужен самим.
Он также отметил, что существует "отличный потенциал для торговли" между Россией и США, поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.
"Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сказал он.
Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине
 
Дональд ТрампСШАУкраинаРоссияПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
