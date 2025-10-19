Рейтинг@Mail.ru
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что все дети – ученики школы №3."В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Специалисты проверили соблюдение санитарного законодательства в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. У троих пациентов подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что все дети – ученики школы №3.
"В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Специалисты проверили соблюдение санитарного законодательства в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.
"В кафе выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе.
Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. У троих пациентов подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.
