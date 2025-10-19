https://crimea.ria.ru/20251019/shkolniki-zaboleli-noravirusom-posle-obeda-v-kafe-v-kaliningrade-1150284069.html
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
калининград
калининградская область
происшествия
роспотребнадзор
дети
отравление
массовое отравление
вирусы
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что все дети – ученики школы №3."В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Специалисты проверили соблюдение санитарного законодательства в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. У троих пациентов подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
