Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде

Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде

Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19

2025-10-19T11:34

2025-10-19T11:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Девять школьников с признаками острой кишечной инфекции попали в больницу после приема пищи в одном из городских кафе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Отмечается, что все дети – ученики школы №3."В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Специалисты проверили соблюдение санитарного законодательства в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.Деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.В воскресенье стало известно, что 25 детей и 18 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии (шаурма, онигири и ряд других наименований). 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок от 7-15 лет, сообщила замглавы правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова. У троих пациентов подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

