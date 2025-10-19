https://crimea.ria.ru/20251019/sevastopolets-oshtrafovan-na-17-milliona-za-svalku-na-uchastke-1150290126.html
Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке
Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке
Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города.Отмечается, что скопление отходов на земельном участке местного жителя привело к загрязнению и порче земли.Вышестоящие суды оставили решение без изменений, добавили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКОВ Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалкиСевастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе
