https://crimea.ria.ru/20251019/sevastopolets-oshtrafovan-na-17-milliona-za-svalku-na-uchastke-1150290126.html

Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке

Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке

Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T15:56

2025-10-19T15:56

2025-10-19T15:56

севастополь

штрафы

правительство севастополя

севприроднадзор

экология

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150290009_0:0:784:441_1920x0_80_0_0_0638e944404548e04757fa0690e227fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города.Отмечается, что скопление отходов на земельном участке местного жителя привело к загрязнению и порче земли.Вышестоящие суды оставили решение без изменений, добавили власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКОВ Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалкиСевастопольский суд обязал застройщика возместить ущерб природе

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, штрафы, правительство севастополя, севприроднадзор, экология, новости крыма