Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке
Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T15:56
2025-10-19T15:56
севастополь
штрафы
правительство севастополя
севприроднадзор
экология
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города.Отмечается, что скопление отходов на земельном участке местного жителя привело к загрязнению и порче земли.Вышестоящие суды оставили решение без изменений, добавили власти.
Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке

Севастопольца оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за свалку на его земельном участке

15:56 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Штраф в 1,7 миллиона рублей обязали выплатить севастопольца за складирование на своем земельном участке опасных отходов. Об этом сообщает правительство города.
Отмечается, что скопление отходов на земельном участке местного жителя привело к загрязнению и порче земли.
"Гагаринский районный суд города Севастополя удовлетворил иск Севприроднадзора о взыскании с физического лица ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 1 700 000 рублей", - сказано в сообщении.
Вышестоящие суды оставили решение без изменений, добавили власти.
