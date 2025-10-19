Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251019/reyd-v-sevastopole-zakryli-vtoroy-raz-za-den-1150293145.html
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе вечером в воскресенье снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T18:29
2025-10-19T18:30
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.Для севастопольцев организовали компенсационный маршрут. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд

18:29 19.10.2025 (обновлено: 18:30 19.10.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для севастопольцев организовали компенсационный маршрут. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Боец подразделения "Орлан" погиб в Белгородской области при атаке БПЛА
20:32Глава редакции Sputnik Азербайджан вышел на свободу и улетел в Россию
20:16Израиль возобновил удары по объектам ХАМАС в Газе
19:54Атмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделю
19:42В Крыму с понедельника бензин можно будет купить на 130 АЗС
19:36В Крыму почти 700 отцов "сидят" в декрете
19:09Опыт современных конфликтов: в Таджикистане готовятся к учениям сил ОДКБ
18:50Утечка данных из мессенджера Max – фейк
18:40Атака на нефтебазу в Феодосии и Tomahawk для Киева: топ недели
18:29Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:15Трамп сделал заявление о перспективе "значительных" потерь части Украины
17:42"Заставили говорить правду": Байден и Обама "поздравили" RT с 20-летием
17:23Евросоюз в ближайшие дни попытается сорвать саммит России и США – Сийярто
17:06Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:57В Крыму высказались о планируемой Лондоном диверсии на "Турецком потоке"
16:39В Севастополе в День отца наградили родителей военнослужащих РФ
16:14Ограбить за четыре минуты: что известно о дерзкой краже из Лувра
15:56Севастополец оштрафован на 1,7 миллиона за свалку на участке
15:52Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
15:38Наталья Бондарчук в Севастополе заявила о планах работать с RT
Лента новостейМолния