Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
В Севастополе вечером в воскресенье снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T18:29
2025-10-19T18:29
2025-10-19T18:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в воскресенье снова остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.Для севастопольцев организовали компенсационный маршрут. Автобусы отправляются от площадей Нахимова и Захарова.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:29 19.10.2025