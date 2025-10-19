Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251019/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150282517.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T09:31
2025-10-19T09:31
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_331e083ae1eda99c124346526b37cb01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу". - говорится в сообщении.Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141431083_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0a58c932d405042121fdae7ebb605fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлено движение морского пассажирского транспорта

09:31 19.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Севастополе
Реконструкция набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу". - говорится в сообщении.
Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
12:07Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
12:07Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин
11:49На юге Крыма появится новый государственный заповедник
11:34Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
11:19Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
11:11В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
10:59Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
10:44Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
10:38День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
10:19В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
10:08"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона
09:39Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
09:31Рейд в Севастополе открыли
09:16Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
08:43Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
08:25В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов
08:11Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
07:26Три беспилотника сбили над Крымом
Лента новостейМолния