Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту, сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу". - говорится в сообщении.Рейд в городе был закрыт утром в воскресенье. Ограничения действовали полчаса. О причинах не сообщалось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
