Путин поздравил российских мужчин с Днем отца

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Все народы, которые проживают на территории России, чтят и уважают отцов. Сейчас важно, чтобы молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию. Об этом в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, написал президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что сегодняшний праздник, призванный подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения, пользуется широкой общественной поддержкой.Российский лидер также передал самые теплые поздравления участникам специальной военной операции. Он добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.Россияне каждое третье воскресенье октября отмечают День отца. Этот праздник установлен указом президента в 2021 году в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Все народы, которые проживают на территории России, чтят и уважают отцов. Сейчас важно, чтобы молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию. Об этом в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, написал президент РФ Владимир Путин.
"У всех народов нашей многонациональной страны глава семьи испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом. Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию: берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей", - говорится в поздравлении главы государства.
Путин подчеркнул, что сегодняшний праздник, призванный подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения, пользуется широкой общественной поддержкой.
Российский лидер также передал самые теплые поздравления участникам специальной военной операции. Он добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.
Россияне каждое третье воскресенье октября отмечают День отца. Этот праздник установлен указом президента в 2021 году в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.
