Путин поздравил российских мужчин с Днем отца

Путин поздравил российских мужчин с Днем отца - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Путин поздравил российских мужчин с Днем отца

Все народы, которые проживают на территории России, чтят и уважают отцов. Сейчас важно, чтобы молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T13:48

2025-10-19T13:48

2025-10-19T13:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Все народы, которые проживают на территории России, чтят и уважают отцов. Сейчас важно, чтобы молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию. Об этом в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, написал президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что сегодняшний праздник, призванный подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения, пользуется широкой общественной поддержкой.Российский лидер также передал самые теплые поздравления участникам специальной военной операции. Он добавил, что народ искренне гордится их стойкостью, отвагой и мужеством.Россияне каждое третье воскресенье октября отмечают День отца. Этот праздник установлен указом президента в 2021 году в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

