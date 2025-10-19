Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. В результате ударов произошел пожар газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. На место ЧП были выдвинуты все экстренные службы. Спасатели тушат возгорание.
Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ

В Оренбурге горит газоперерабатывающий завод после атаки украинского беспилотника

07:11 19.10.2025 (обновлено: 07:18 19.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. В результате ударов произошел пожар газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - написал он в Telegram.

На место ЧП были выдвинуты все экстренные службы. Спасатели тушат возгорание.
"Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет", - заверил губернатор.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния