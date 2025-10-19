https://crimea.ria.ru/20251019/pozhar-vspykhnul-na-gazzavode-v-orenburge-posle-ataki-bespilotnika-vsu-1150281358.html
Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ
Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ
2025-10-19T07:11
2025-10-19T07:11
2025-10-19T07:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. В результате ударов произошел пожар газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. На место ЧП были выдвинуты все экстренные службы. Спасатели тушат возгорание. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:11 19.10.2025 (обновлено: 07:18 19.10.2025)