Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. В результате ударов произошел пожар газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T07:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. В результате ударов произошел пожар газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. На место ЧП были выдвинуты все экстренные службы. Спасатели тушат возгорание.

