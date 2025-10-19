https://crimea.ria.ru/20251019/opasnye-pitbayki-na-dorogakh-rossii-kakie-zaprety-nuzhny-i-kak-ikh-vvodit-1150202326.html

Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить

Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить

Проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T21:45

2025-10-19T21:45

2025-10-19T20:31

радио "спутник в крыму"

закон и право

дети

пдд (правила дорожного движения)

мнения

общество

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150294246_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_c4d403d5e0d43e6a6ddf7b827b50b2d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.На днях председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о разработке законопроекта, которым предлагается приравнять питбайки к транспортным средствам, запретить ездить на них по автомобильным дорогам, а также продавать несовершеннолетним бензин. По словам парламентария, документ уже направлен в правительство и может быть внесен в ГД РФ до конца 2025 года.По мнению Хайцеэра, такая законодательная инициатива давно назрела по нескольким причинам. Главная из них связана с бесконтрольной ездой детей на питбайках по дорогам общего пользования – без правил, без надзора взрослых, без знаний правил, без прав, без защиты. Несовершеннолетние попадают в аварии, причиняя вред здоровью и жизни других людей, и гибнут сами, добавил он. При этом питбайк не является транспортным средством, подчеркнул эксперт.А поскольку питбайк - спортивный снаряд, то и растамаживается он соответственно: не требует никакой регистрации или процесса узаконивания, отметил эксперт."Мало того, питбайки привозятся не только компаниями официально, когда уплачивается таможенная пошлина. Ровно столько же привозятся частным образом, когда на рынке появляется транспортное средство, которое не имеет вообще документов и никакого "налогового следа" не прослеживается. Привозится в виде запчастей и продается", – добавил Хайцеэр.Ситуацию усложняет тот факт, что признать питбайк транспортным средством невозможно: этого не позволяет действующий технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".Он делает вывод, что в той форме, в которой законодательная инициатива есть сейчас, "несмотря на принятые законодателями решения, все будет оставаться по-прежнему"."Надо найти для питбайка название, пройти длинный путь от сертификации этого изделия до фиксации его назначения. Для этого нужны более кардинальные решения, и не только законодательные", – резюмировал он.В сентябре депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение в МВД России с предложением ужесточить административную ответственность за нарушение ПДД при управлении питбайком.По данным Госавтоинспекции Крыма, всего с начала 2025 года в республике произошло 82 дорожно-транспортного происшествия с участием мототранспорта и питбайков, в результате чего шесть человек погибли и 89 пострадали, в том числе 14 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погибВ Севастополе школьница угнала у родителей питбайкВ Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, дети, пдд (правила дорожного движения), мнения, общество, безопасность