Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить
Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Опасные питбайки на дорогах России: какие запреты нужны и как их вводить
Проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий...
19.10.2025
2025-10-19T21:45
2025-10-19T20:31
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150294246_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_c4d403d5e0d43e6a6ddf7b827b50b2d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.На днях председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о разработке законопроекта, которым предлагается приравнять питбайки к транспортным средствам, запретить ездить на них по автомобильным дорогам, а также продавать несовершеннолетним бензин. По словам парламентария, документ уже направлен в правительство и может быть внесен в ГД РФ до конца 2025 года.По мнению Хайцеэра, такая законодательная инициатива давно назрела по нескольким причинам. Главная из них связана с бесконтрольной ездой детей на питбайках по дорогам общего пользования – без правил, без надзора взрослых, без знаний правил, без прав, без защиты. Несовершеннолетние попадают в аварии, причиняя вред здоровью и жизни других людей, и гибнут сами, добавил он. При этом питбайк не является транспортным средством, подчеркнул эксперт.А поскольку питбайк - спортивный снаряд, то и растамаживается он соответственно: не требует никакой регистрации или процесса узаконивания, отметил эксперт."Мало того, питбайки привозятся не только компаниями официально, когда уплачивается таможенная пошлина. Ровно столько же привозятся частным образом, когда на рынке появляется транспортное средство, которое не имеет вообще документов и никакого "налогового следа" не прослеживается. Привозится в виде запчастей и продается", – добавил Хайцеэр.Ситуацию усложняет тот факт, что признать питбайк транспортным средством невозможно: этого не позволяет действующий технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".Он делает вывод, что в той форме, в которой законодательная инициатива есть сейчас, "несмотря на принятые законодателями решения, все будет оставаться по-прежнему"."Надо найти для питбайка название, пройти длинный путь от сертификации этого изделия до фиксации его назначения. Для этого нужны более кардинальные решения, и не только законодательные", – резюмировал он.В сентябре депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение в МВД России с предложением ужесточить административную ответственность за нарушение ПДД при управлении питбайком.По данным Госавтоинспекции Крыма, всего с начала 2025 года в республике произошло 82 дорожно-транспортного происшествия с участием мототранспорта и питбайков, в результате чего шесть человек погибли и 89 пострадали, в том числе 14 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погибВ Севастополе школьница угнала у родителей питбайкВ Сакском районе два подростка на питбайках врезались в авто и забор
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым
. Проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
На днях председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил о разработке законопроекта, которым предлагается приравнять питбайки к транспортным средствам, запретить ездить на них по автомобильным дорогам, а также продавать несовершеннолетним бензин. По словам парламентария, документ уже направлен в правительство и может быть внесен в ГД РФ до конца 2025 года.
По мнению Хайцеэра, такая законодательная инициатива давно назрела по нескольким причинам. Главная из них связана с бесконтрольной ездой детей на питбайках по дорогам общего пользования – без правил, без надзора взрослых, без знаний правил, без прав, без защиты. Несовершеннолетние попадают в аварии, причиняя вред здоровью и жизни других людей, и гибнут сами, добавил он.
При этом питбайк не является транспортным средством, подчеркнул эксперт.
"Это спортивный снаряд, который должен применяться на специальных площадках, где занимаются под управлением тренера. Соответственно, это средство передвижения находится вне правового поля. Есть погибшие дети, которые мотаются на питбайках всюду, пренебрегая советами взрослых", – сказал Хайцеэр.
А поскольку питбайк - спортивный снаряд, то и растамаживается он соответственно: не требует никакой регистрации или процесса узаконивания, отметил эксперт.
"Мало того, питбайки привозятся не только компаниями официально, когда уплачивается таможенная пошлина. Ровно столько же привозятся частным образом, когда на рынке появляется транспортное средство, которое не имеет вообще документов и никакого "налогового следа" не прослеживается. Привозится в виде запчастей и продается", – добавил Хайцеэр.
"А те, кто официально их собирают или ввозят в страну, но при этом они не принимают никакого решения, чтобы государству помочь, значит, они подвергают опасности и детей, и собственный бизнес", – подчеркнул он.
Ситуацию усложняет тот факт, что признать питбайк транспортным средством невозможно: этого не позволяет действующий технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"Да, есть два колеса, двигатель, но нет других признаков транспортного средства, и об этом говорят технические специалисты. Тогда что это? Спортивный снаряд? Вроде да, но на мячик не похоже. Ввести права – на что, на "мячик"?" – прокомментировал Хайцеэр.
Он делает вывод, что в той форме, в которой законодательная инициатива есть сейчас, "несмотря на принятые законодателями решения, все будет оставаться по-прежнему".
"Надо найти для питбайка название, пройти длинный путь от сертификации этого изделия до фиксации его назначения. Для этого нужны более кардинальные решения, и не только законодательные", – резюмировал он.
В сентябре депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение в МВД России с предложением ужесточить административную ответственность за нарушение ПДД при управлении питбайком.
По данным Госавтоинспекции Крыма, всего с начала 2025 года в республике произошло 82 дорожно-транспортного происшествия с участием мототранспорта и питбайков, в результате чего шесть человек погибли и 89 пострадали, в том числе 14 детей.
