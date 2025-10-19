https://crimea.ria.ru/20251019/ograblenie-luvra-i-benzin-v-krymu-glavnoe-za-den-1150294793.html

Ограбление Лувра и бензин в Крыму: главное за день

Ограбление Лувра и бензин в Крыму: главное за день

Группа неизвестных за четыре минуты совершила кражу из Лувра ценных ювелирных предметов и скрылась. В Улан-Удэ произошло массовое отравление людей готовой едой...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Группа неизвестных за четыре минуты совершила кражу из Лувра ценных ювелирных предметов и скрылась. В Улан-Удэ произошло массовое отравление людей готовой едой в одной из сетей общепита. Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ. В Крыму с понедельника увеличат число АЗС, на которых можно заправить машину бензином. Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых освободили из-под стражи. Глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил о готовящемся европейскими политиками срыве саммита РФ-США в Будапеште. В Минпросвещения прокомментировали инициативу ввести 12-летниее обучение в школах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ограбление ЛувраВ воскресенье неизвестные совершили дерзкое ограбление Лувра. О хищении ценностей из самого известного музея в мире утром сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Пострадавших нет. По ее словам, операция заняла "почти четыре минуты". Злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, через зону, где ведутся ремонтные работы. Используя установленную на фургон строительную лестницу, преступники поднялись по ней, разбили окно проникли в знаменитую Галерею Аполлона.Похищены девять ювелирных изделий из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: колье, брошь, диадему и другие предметы, "неоценимые для национального наследия". Корону императрицы Евгении – супруги Наполеона III – нашли поврежденной на улице неподалеку от музея.Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что операция была "тщательно подготовлена", а грабители – "опытная и хорошо оснащенная команда, которая, очевидно, заранее провела разведку". Полиция Парижа мобилизована на поиски и поимку грабителей.Массовое отравление в БурятииВ Улан-Удэ 49 человек отравились после употребления продукции одной из торговых сетей Бурятии. У 11 пациентов – лабораторно подтвержденный сальмонеллез. 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка. Один человек – в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.Состояние большинства пациентов – стабильное с положительной динамикой. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме. Возбуждено уголовное дело.Глава редакции Sputnik Азербайджан освобожденВечером в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию."Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", - сообщила дипломатПожар на газзаводе в ОренбургеУкраинские беспилотники атаковали Оренбургскую область в ночь на воскресенье. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.Бензин в КрымуС 20 октября в Крыму купить бензин можно будет на 130 автозаправочных станциях, а лимит продажи топлива увеличится до 30 литров в одни руки в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте регионального министерства топлива и энергетики, добавил Аксенов.Угроза срыва саммита РФ-США в ВенгрииВ ближайшие недели или даже дни политики Европейского союза могут попытаться сорвать возможный саммит России и США в Будапеште, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.По его словам, если саммит состоится, это даст шанс на мир, а многие европейские политики заинтересованы в продолжении войны. Он отметил, что практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику" и представляют конфликт на Украине как свой собственный.Ответ Минпросвещения на инициативу о 12-летке в школахВ Минпросвещения РФ прокомментировали инициативу ввести 12-летнее обучение в школах страны и начинать учебу детей с шести лет.В ведомстве отметили, что сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. А любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся, указали в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

