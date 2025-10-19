https://crimea.ria.ru/20251019/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-1600-boevikov-za-sutki-1150285930.html

Новости СВО: Киев потерял еще 1600 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще 1600 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.10.2025

Новости СВО: Киев потерял еще 1600 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО,... РИА Новости Крым, 19.10.2025

2025-10-19T12:51

2025-10-19T12:51

2025-10-19T12:41

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "днепр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1f/1143825076_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_7d0d9dcde1467dfb87867188f76c5f16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки освободили два населенных пункта и заняли более выгодные рубежи и позиции на ряде направлений в зоне СВО, формирования киевского режима потеряли порядка 1600 военнослужащих и около 20 единиц тяжелой бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и разбили силы ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении противник разгромлен в районах двух населенных пунктов Харьковской области. Украинская армия потеряла свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и два склада материальных средств.Военнослужащие войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по вражеским формированиям в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР, уничтожив до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, 11 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах семи населенных пунктов ДНР, потеряв до 205 солдат, два танка, боевую бронированную машину, девять пикапов, самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортер, бронеавтомобиль и бронемашину. Также уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Чунишино ДНР и разгромили противника в районах восьми населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 солдат, танк, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка Запорожской области. Также формирования ВСУ были разбиты в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Украинские войска потеряли свыше 380 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.Бойцы группировки "Днепр" разбили врага в районах шести населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Уничтожены более 90 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, две станции РЭБ и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"