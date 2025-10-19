https://crimea.ria.ru/20251019/na-yuge-kryma-poyavitsya-novyy-gosudarstvennyy-zapovednik-1150284345.html

На юге Крыма появится новый государственный заповедник

На юге Крыма появится новый государственный заповедник

Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России.Создание особо охраняемой природной территории позволит обеспечить сохранение биоразнообразия территории, снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку, а также создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов В Крыму назвали способ спасти заповедную степь В исторических регионах России появится новый заповедник

