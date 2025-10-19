Рейтинг@Mail.ru
На юге Крыма появится новый государственный заповедник - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251019/na-yuge-kryma-poyavitsya-novyy-gosudarstvennyy-zapovednik-1150284345.html
На юге Крыма появится новый государственный заповедник
На юге Крыма появится новый государственный заповедник - РИА Новости Крым, 19.10.2025
На юге Крыма появится новый государственный заповедник
Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T11:49
2025-10-19T11:34
крым
заповедники
заповедники крыма
ялта
большая ялта
юбк
правительство россии
новости крыма
природа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284231_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_4793a3e1744af448d0210801e2474f12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России.Создание особо охраняемой природной территории позволит обеспечить сохранение биоразнообразия территории, снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку, а также создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов В Крыму назвали способ спасти заповедную степь В исторических регионах России появится новый заповедник
крым
заповедники
заповедники крыма
ялта
большая ялта
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150284231_149:0:1280:848_1920x0_80_0_0_cac0f23ab36c98f84aa5239c129b1f4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, заповедники, заповедники крыма, ялта, большая ялта, юбк, правительство россии, новости крыма, природа
На юге Крыма появится новый государственный заповедник

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар

11:49 19.10.2025
 
© Правительство РоссииВ Крыму появится государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"
В Крыму появится государственный природный заповедник Мыс Мартьян
© Правительство России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России.
"Заповедник будет создан на базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян" в городском округе Ялта. Его площадь составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Создание особо охраняемой природной территории позволит обеспечить сохранение биоразнообразия территории, снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку, а также создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.
Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
В исторических регионах России появится новый заповедник
 
КрымЗаповедникиЗаповедники КрымаЯлтаБольшая ЯлтаЮБКПравительство РоссииНовости КрымаПрирода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
12:07Армия России выбила ВСУ из двух сел в Донбассе и Запорожской области
12:07Дорожный комплекс России находится на подъеме – Путин
11:49На юге Крыма появится новый государственный заповедник
11:34Школьники заболели норавирусом после обеда в кафе в Калининграде
11:19Мужчина провалился в пещеру возле Генеральских пляжей в Крыму
11:11В Ростовской области школьные соревнования переросли в массовую драку
10:59Магнитная буря ожидается на Земле в воскресенье
10:44Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
10:38День отца в России – каким должен быть настоящий папа по мнению крымчан
10:19В Крыму до конца года обновят более 750 километров дорог – Аксенов
10:08"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона
09:39Сальмонеллез подтвержден у троих отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии
09:31Рейд в Севастополе открыли
09:16Крыму нужен завод по переработке местных фруктов – мнение
08:43Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
08:25В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов
08:11Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
07:26Три беспилотника сбили над Крымом
Лента новостейМолния