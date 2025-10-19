https://crimea.ria.ru/20251019/na-yuge-kryma-poyavitsya-novyy-gosudarstvennyy-zapovednik-1150284345.html
На юге Крыма появится новый государственный заповедник
На юге Крыма появится новый государственный заповедник - РИА Новости Крым, 19.10.2025
На юге Крыма появится новый государственный заповедник
Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России.Создание особо охраняемой природной территории позволит обеспечить сохранение биоразнообразия территории, снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку, а также создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" площадью 241 гектар появится в Крыму на территории Большой Ялты, сообщает пресс-служба правительства России.
"Заповедник будет создан на базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян" в городском округе Ялта. Его площадь составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Создание особо охраняемой природной территории позволит обеспечить сохранение биоразнообразия территории, снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку, а также создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.
Район мыса Мартьян – один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тысячи видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
