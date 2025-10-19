Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира" - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира" - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира". Об этом он заявил в интервью немецким СМИ. РИА Новости Крым, 19.10.2025
швеция
коллективный запад
в мире
безопасность
политика
новости
нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира". Об этом он заявил в интервью немецким СМИ.Глава ведомства выразил убеждение, что завершения конфликта на Украине можно достичь путем наращивания военной помощи Киеву, ужесточая санкции против Москвы и используя замороженные активы РФ.Йонсон также заявил, что страны НАТО имеют право наносить ответные удары по кораблям и истребителям, незаконно оказавшимся в их морском или воздушном пространстве.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Он подчеркнул, ответные меры России на угрозы будут очень убедительными.Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. По его словам, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте НАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с Россией
швеция
швеция, коллективный запад, в мире, безопасность, политика, новости, нато
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"

Министр обороны Швеции Йонсон призвал коллективный Запад перейти в режим войны

15:52 19.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал коллективный Запад перейти в "режим войны" ради "обороны и защиты мира". Об этом он заявил в интервью немецким СМИ.
"Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира", – приводит его слова РИА Новости.
Глава ведомства выразил убеждение, что завершения конфликта на Украине можно достичь путем наращивания военной помощи Киеву, ужесточая санкции против Москвы и используя замороженные активы РФ.
Йонсон также заявил, что страны НАТО имеют право наносить ответные удары по кораблям и истребителям, незаконно оказавшимся в их морском или воздушном пространстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Он подчеркнул, ответные меры России на угрозы будут очень убедительными.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ РФ и Белоруссии. По его словам, на последних учениях были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.
Швеция Коллективный Запад В мире Безопасность Политика Новости НАТО
 
