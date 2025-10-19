Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе

https://crimea.ria.ru/20251019/ministr-natsbezopasnosti-izrailya-prizval-vozobnovit-udary-po-gaze-1150287174.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве, пишет РИА Новости."Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу", - заявил он.По мнению министра, надежды на то, что ХАМАС будет соблюдать подписанное им соглашение и изменит свою позицию оказались "ложными иллюзиями"."Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.На этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, команда из Белого дома устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признать Палестину: согласится ли Трамп на это – мнение Первую группу израильских заложников передали Красному кресту в ГазеКомиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

