Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением... РИА Новости Крым, 19.10.2025
израиль
сектор газа
ближний восток
в мире
безопасность
новости
хамас
цахал
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве, пишет РИА Новости."Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу", - заявил он.По мнению министра, надежды на то, что ХАМАС будет соблюдать подписанное им соглашение и изменит свою позицию оказались "ложными иллюзиями"."Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.На этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, команда из Белого дома устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти.
израиль, сектор газа, ближний восток, в мире, безопасность, новости, хамас, цахал
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить удары по Газе

Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе в полную силу

14:03 19.10.2025
 
© AP Photo Oren ZivИзраильский ультраправый депутат и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа в связи с нарушением режима прекращения огня в анклаве, пишет РИА Новости.
"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу", - заявил он.
По мнению министра, надежды на то, что ХАМАС будет соблюдать подписанное им соглашение и изменит свою позицию оказались "ложными иллюзиями".
"Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
На этой неделе президент США Дональд Трамп в ходе саммита по прекращению войны в Шарм-эш-Шейхе подписал так называемую мирную сделку по Газе, заявив, что третьей мировой войны, которая грозила начаться на Ближнем Востоке, не будет.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, команда из Белого дома устроила в Египте большое шоу, пообещав Газе мир, который самому американскому лидеру нужен для решение внутренних американских проблем и удержания власти.
